El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de bruma y algunas posibilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la presencia de bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, aunque habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 11 y 12 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades escasas.

Durante la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevé un aumento en la actividad tormentosa. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Meaño deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados en las horas más cálidas del día, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando en momentos de tormenta. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que el viento alcance hasta 19 km/h. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad continúe, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá un ambiente húmedo y fresco. Los residentes de Meaño deben estar atentos a los cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

