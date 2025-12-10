El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:52. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán los 11 grados .

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. A las 15:00 horas, la temperatura descenderá a 15 grados, y el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado nuboso hacia las 16:00. Este cambio en el tiempo se acompañará de un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 100% entre la 01:00 y las 07:00, aunque se espera que las lluvias sean ligeras y esporádicas. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 18 km/h en la madrugada, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de las 12:00, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 8 km/h, lo que proporcionará un ambiente relativamente tranquilo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean más intensas en la tarde, con un acumulado de 4 mm esperado entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá que el cielo se despeje nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso a las 18:02, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados a las 21:00. La noche se presentará fresca, con cielos despejados y una brisa suave del este. En resumen, Marín experimentará un día variado, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras, antes de que la noche traiga de nuevo la calma y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.