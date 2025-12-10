El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta del 81%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la madrugada. Sin embargo, a partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la tarde.

El viento soplará del sur a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 6 km/h en la mañana. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto más bajo, con valores que rondarán los 6 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados.

La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá un cierre más tranquilo y despejado. Los habitantes de Lalín podrán disfrutar de una noche clara, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que las temperaturas seguirán bajando. En resumen, el día de hoy en Lalín será un reflejo de la variabilidad del tiempo gallego, con un inicio húmedo y un final más apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.