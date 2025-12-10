El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes se enfrenten a un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, lo que podría acentuar la sensación de frescor.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una temperatura que podría descender ligeramente a 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 15% entre las 7:00 y las 1:00, aunque las precipitaciones esperadas serán mínimas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 15% durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento, que durante el día ha soplado del sur y sureste, cambiará a direcciones más variadas, incluyendo el este y noreste, con velocidades que irán disminuyendo a medida que avance la noche. Esto permitirá que la temperatura se estabilice, aunque se espera que se mantenga fresca.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y lluvias escasas, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo, pero con la esperanza de que el tiempo se aclare a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.