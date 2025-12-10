El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, con un ligero aumento en la posibilidad de tormentas, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, se registrarán mínimas de 12 grados, descendiendo a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar hasta 15 grados, pero se espera que se mantengan en torno a los 14 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá por encima del 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente durante la tarde, cuando el viento cambiará a dirección este. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, A Guarda experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para la posibilidad de lluvias y que se vistan adecuadamente para las condiciones frías y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.