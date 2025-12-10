El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera una temperatura que oscilará entre los 11 y 9 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 88% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 10 grados. La humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un cielo despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 15 grados . La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de lluvia será nula en este periodo, el viento del este se mantendrá activo, con rachas que podrían alcanzar hasta los 19 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro a las 18:03. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas significativas. Sin embargo, es recomendable que se mantengan atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, cuando la lluvia podría hacer acto de presencia.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, seguido de una tarde soleada y templada, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.