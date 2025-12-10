El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre la 1:00 y las 7:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad elevada.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 8 grados a media mañana. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas siguientes, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A partir de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones, que disminuirá a un 10% entre las 7:00 y las 1:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 10% durante este periodo, lo que sugiere que no se puede descartar la aparición de algún chubasco aislado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados a media tarde, pero volverán a descender hacia la noche.

El viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y aumentando su velocidad a 8 km/h, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la sensación de frío. A medida que se acerque la noche, las temperaturas caerán nuevamente, situándose entre los 6 y 7 grados, con cielos despejados que permitirán una mejor visibilidad.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. Se recomienda a los habitantes de Forcarei que se preparen para un día variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.