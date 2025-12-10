El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre la 1:00 y las 7:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad elevada.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 8 grados a media mañana. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas siguientes, lo que podría generar una sensación de frío adicional.
A partir de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones, que disminuirá a un 10% entre las 7:00 y las 1:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 10% durante este periodo, lo que sugiere que no se puede descartar la aparición de algún chubasco aislado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados a media tarde, pero volverán a descender hacia la noche.
El viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y aumentando su velocidad a 8 km/h, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la sensación de frío. A medida que se acerque la noche, las temperaturas caerán nuevamente, situándose entre los 6 y 7 grados, con cielos despejados que permitirán una mejor visibilidad.
En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. Se recomienda a los habitantes de Forcarei que se preparen para un día variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
