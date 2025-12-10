El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de bruma que podrían afectar la visibilidad en ciertos momentos.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que el día progrese, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas de la mañana se mantengan secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que la probabilidad de precipitación alcanzará un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, con una acumulación de hasta 2 mm de lluvia esperada. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de A Estrada necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 29 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que la tarde avance, la combinación de viento y humedad podría generar un ambiente más incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En resumen, A Estrada experimentará un día con cielos cambiantes, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para las condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.