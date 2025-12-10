El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con un 100% de probabilidad de lluvia, aunque las cantidades serán escasas, con una precipitación estimada de 0.8 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que la lluvia disminuya. Entre las 7 y las 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce considerablemente al 5%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados, con una ligera disminución hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 96% a las 8 de la mañana y bajando gradualmente.

El viento soplará del sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las condiciones de lluvia sean mínimas, con un 0% de probabilidad de precipitación entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados a las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 6 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando al 100% hacia el final del día. En resumen, Cuntis experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde, aunque el frío y la humedad persistirán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.