El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en las primeras horas del día. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm, aunque en general se prevé que las lluvias sean ligeras.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, aunque permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas podrían descender a 10 grados hacia la tarde y noche, con un ambiente más fresco y cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan atentos a las condiciones climáticas, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, y posteriormente se espera que se reduzca a cero.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Los habitantes deben estar preparados para un día variable, con un ligero mejoramiento hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.