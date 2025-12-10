El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de bruma y niebla en la zona. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% por la tarde. Esto puede generar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una intensidad moderada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 100% de lluvia en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y no se anticipan precipitaciones significativas después de la mañana. Esto permitirá que el tiempo se estabilice, con cielos más despejados hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas, aunque se espera que esta disminuya a medida que el día avanza. La combinación de humedad, temperaturas frescas y vientos moderados puede crear un ambiente invernal característico de esta época del año.

En resumen, A Cañiza experimentará un día de cielos cubiertos con lluvias escasas al inicio, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas debido a la posible niebla y bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.