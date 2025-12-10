El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, donde se espera que el cielo se torne muy nuboso, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 82% en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia sea más significativa en las primeras horas de la mañana, con un 100% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, y se espera que la precipitación sea escasa, con valores que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, el viento se moderará, aunque se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 20% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

En resumen, Cangas experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a medida que avance la jornada. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.