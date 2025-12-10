El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir durante este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren, con cielos más despejados hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un leve aumento en la temperatura por la tarde, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores cercanos al 100%.

La humedad relativa comenzará en niveles máximos, pero se espera que baje gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 86% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y noreste, con velocidades más suaves que rondarán entre 4 y 10 km/h. Esto contribuirá a una mejora en las condiciones meteorológicas, permitiendo que los cielos se despejen y se disfruten de momentos soleados hacia la tarde.

En resumen, el día en Cambados comenzará con cielos nublados y posibilidad de lluvias, pero se espera una mejora progresiva con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el sol brille con más fuerza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.