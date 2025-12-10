El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica puede ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en la mañana. Se espera que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en el periodo más activo. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta brisa puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad hacia la tarde, aunque las condiciones de inestabilidad persisten.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados , lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como uno de alta probabilidad de lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.