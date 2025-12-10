El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica puede ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en la mañana. Se espera que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en el periodo más activo. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta brisa puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad hacia la tarde, aunque las condiciones de inestabilidad persisten.
La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 7 grados , lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como uno de alta probabilidad de lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos