El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias ligeras, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 93% hacia la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica.

La humedad será un factor importante a lo largo del día, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se mantenga en un 100%. Esto podría generar un ambiente algo pesado y húmedo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero aún se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la comodidad al aire libre.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos que pasarán de despejados a cubiertos, y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad harán que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que decidan salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.