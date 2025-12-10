El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Barro se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que la intensidad de la lluvia disminuya.

La temperatura en Barro se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 98% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 94% por la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h en las horas de la tarde y noche.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con intervalos nubosos que permitirán que el sol asome en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 10% entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones mejoren, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora gradual en las condiciones meteorológicas. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en la mañana y disfrutar de un ambiente más despejado por la tarde, aunque con temperaturas frescas y un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.