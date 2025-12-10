El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones, especialmente en el periodo de 00:00 a 03:00, donde se prevé una acumulación de hasta 0.2 mm de lluvia.

A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. A partir de las 13:00, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten un poco más el ambiente. La probabilidad de precipitación se reduce significativamente en este periodo, con un 0% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a los 11 grados . La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 91% hacia las 18:00. El viento, aunque más suave, seguirá soplando del este, con rachas que podrían llegar a los 11 km/h.

Es importante destacar que, a lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 70% durante la mañana, disminuyendo a un 25% en la tarde y cayendo a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser inestables, la tarde y la noche ofrecerán un tiempo más tranquilo y agradable.

En resumen, Baiona experimentará un día con cielos variables, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, seguido de un periodo más estable y despejado por la tarde y la noche. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la promesa de un tiempo más apacible a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.