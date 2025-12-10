El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con un 100% de probabilidad de lluvia, lo que podría resultar en acumulaciones de hasta 2 mm. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99%, lo que generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las precipitaciones disminuirán. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 91%.

Durante la tarde, se prevé que el tiempo mejore un poco, con cielos que pasarán de cubiertos a nubosos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 25% de probabilidad de tormenta. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, situándose en torno al 76%.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia las 7 de la tarde. La probabilidad de precipitaciones se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado durante la mayor parte de la noche. Los vientos cambiarán de dirección, soplando del este a velocidades de 5 a 9 km/h.

En resumen, el día en As Neves comenzará con un tiempo inestable, con lluvias y cielos muy nubosos, pero se espera una mejora hacia la tarde, con cielos más despejados y temperaturas más agradables. Los residentes deben estar preparados para las condiciones húmedas de la mañana, pero pueden anticipar un final de jornada más tranquilo y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.