El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y alcanzando el 99% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada y, si es posible, un paraguas o impermeable para protegerse de las lluvias.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 66 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 66 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% en las primeras horas y un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a la población que se prepare para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas intermitentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.4 mm en la madrugada, aumentando a 0.8 mm a primera hora del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.