El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas intermitentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.4 mm en la madrugada, aumentando a 0.8 mm a primera hora del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la real.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 50% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas. La temperatura descenderá a 13 grados por la noche, y la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que es prudente tener precaución al conducir.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y un ambiente fresco, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas durante estas horas podrían alcanzar hasta 9 mm, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se espera la mayor intensidad de la lluvia.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.