El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.4 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 55% en los periodos de mayor actividad. Esto podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas, por lo que es aconsejable estar atento a las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un día ideal para actividades en interiores. Sin embargo, para aquellos que necesiten salir, es fundamental llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas que se prolongarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada del día siguiente. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.