El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 milímetros, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada. En particular, se espera que las lluvias sean más notorias entre las 08:00 y las 11:00, cuando se prevé que caigan hasta 2 milímetros.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se abriguen adecuadamente si planean salir. La humedad relativa será alta, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque se espera que sean de baja intensidad.

El ocaso se producirá a las 17:58, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y fresca. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes que podrían persistir hasta la madrugada del día siguiente. En resumen, se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, dado el estado del tiempo y las condiciones de visibilidad que podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.