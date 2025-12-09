El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 22 y 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se prevén intervalos nubosos que podrían permitir la aparición de algunas nubes altas. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 40% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos más intensos en algunos momentos.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. A pesar de las condiciones inestables, no se esperan fenómenos meteorológicos severos que puedan causar alteraciones significativas en la vida cotidiana de los vigueses.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la calidez del hogar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde y llegando a un mínimo de 12 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas que se prolongarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada del día siguiente. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.