El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, descendiendo a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento se mantendrán entre 6 y 34 km/h a lo largo del día, lo que podría provocar que las lluvias se sientan más intensas.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un breve respiro de la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 45% durante las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque con baja probabilidad de que sean severas.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias si planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad del viento y la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas durante estas horas podrían alcanzar hasta 9 mm, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se espera la mayor intensidad de la lluvia.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados , alcanzando su máxima en torno a las 15:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.