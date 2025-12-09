El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. En la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta al viento y la lluvia.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado con condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 7 y la 1 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más húmedas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

