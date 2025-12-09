El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas al salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones que podrían llevarlas a descender hasta los 11 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que alcance niveles altos, superando el 90% en varios momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea más persistente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones. En general, se prevé un día gris y húmedo, típico de esta época del año en la región, donde las condiciones meteorológicas invitan a disfrutar de actividades en interiores.

En resumen, hoy en Tomiño se vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o realizar actividades que no requieran salir al exterior.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.