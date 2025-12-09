El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá notable, con rachas de hasta 68 km/h en la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 35% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 55% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento temporal en la intensidad de las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío.

Los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante estas horas. La cantidad de precipitación esperada oscila entre 0.1 y 8 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.4 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.