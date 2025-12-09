El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más cubierto, con lluvias que se intensificarán ligeramente. Se espera que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 5 mm, siendo más significativa en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar los 54 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima matutino. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

Por la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que rondarán los 11 grados . La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Hacia el final del día, se espera que las lluvias cesen gradualmente, pero el cielo seguirá nublado hasta bien entrada la noche.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es aconsejable estar preparado para condiciones invernales y tomar precauciones si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.