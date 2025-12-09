El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 6 mm, siendo más intensa en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 15 grados, descendiendo a 14 grados por la tarde y alcanzando los 12 grados en las últimas horas del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en los momentos más fuertes, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento disminuirán hacia la noche, pero se mantendrán en torno a los 17 km/h.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas breves aclaraciones en la tarde, pero sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se espera para las 18:02, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de Sanxenxo que se preparen para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta humedad, lo que podría hacer que la jornada sea menos agradable para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.