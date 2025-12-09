El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos intervalos, se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 1.9 mm, con picos de hasta 5 mm en las horas más intensas. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Los vientos soplarán del sur, con rachas que alcanzarán los 70 km/h en las horas más activas, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, y la probabilidad de tormentas será moderada, con un 35% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 18:02, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender aún más, marcando el inicio de una noche fría y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.