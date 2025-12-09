El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 10 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 6 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día avanza, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, la actividad tormentosa no se espera que sea intensa.

En la tarde, la temperatura podría descender a 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría resultar en un ambiente bastante húmedo y fresco. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción en algunas áreas.

Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de lluvia ligera y viento moderado, así como para condiciones de visibilidad reducida. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.