El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, superando el 95% en algunos momentos del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento se mantendrá entre 7 y 33 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta aislados, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. La combinación de viento, lluvia y humedad podría hacer que el tiempo se sienta incómodo, por lo que se recomienda estar preparado para cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance la tarde, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de la temporada invernal en Ribadumia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en el periodo de 05:00 a 11:00.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.