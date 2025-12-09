El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos periodos, se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. A medida que avance la tarde, la intensidad de las lluvias disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de chubascos ligeros.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más críticas de la mañana. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Se aconseja tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en momentos de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar intervalos nubosos, pero las lluvias escasas continuarán siendo una posibilidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, lo que sugiere que la jornada será fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se sugiere a los ciudadanos que estén preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante estas horas. La cantidad de precipitación esperada oscila entre 0.1 y 8 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.4 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

