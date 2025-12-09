El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación y viento. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.