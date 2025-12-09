El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados , alcanzando su máxima en torno a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más tempranas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 96% por la tarde, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más persistente y molesta para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, puede ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad, pero también puede hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 35% en las primeras horas y un aumento al 50% hacia la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas durante estas horas podrían alcanzar hasta 9 mm, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se espera la mayor intensidad de la lluvia.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.