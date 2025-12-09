El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a ser de hasta 1.0 mm. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, pero la intensidad disminuirá, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se relaje, las velocidades oscilarán entre 1 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en comparación con las primeras horas de la mañana.

En cuanto a la visibilidad, se espera que haya bruma en varios momentos del día, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La bruma, combinada con la alta humedad, creará un ambiente denso y húmedo, típico de esta época del año.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.