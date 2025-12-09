El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.
A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a ser de hasta 1.0 mm. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, pero la intensidad disminuirá, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total a lo largo del día.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se relaje, las velocidades oscilarán entre 1 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en comparación con las primeras horas de la mañana.
En cuanto a la visibilidad, se espera que haya bruma en varios momentos del día, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La bruma, combinada con la alta humedad, creará un ambiente denso y húmedo, típico de esta época del año.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.
A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.
Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde.
