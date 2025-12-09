El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se prolongarán a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día, y alcanzando hasta 6 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes y podrían generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los valores de temperatura.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias tenderán a disminuir, dando paso a un ambiente más tranquilo. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 40% de probabilidad en las primeras horas del día y un 50% en la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas.

Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas podría hacer que las actividades al aire libre sean incómodas. En resumen, un día típico de invierno gallego, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, y donde la mejor opción será disfrutar de actividades en interiores, resguardados del tiempo adverso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante estas horas. La cantidad de precipitación esperada oscila entre 0.1 y 8 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.