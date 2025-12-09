El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 14 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor predominante, con niveles que rondarán entre el 89% y el 100% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada y, si es posible, un paraguas o impermeable para protegerse de las lluvias intermitentes.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 35 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad en las horas de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá. La puesta de sol se espera para las 18:02, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará. En resumen, se aconseja a los residentes de Poio que se preparen para un día húmedo y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.