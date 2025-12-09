El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante estas horas. La cantidad de precipitación esperada oscila entre 0.1 y 8 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance la jornada, se espera que el viento disminuya en intensidad, aunque se mantendrá constante.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y 07:00, aumentando a un 40% entre las 07:00 y 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría intensificar las precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias sean más escasas. La humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que podrían llegar al 98% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar un ambiente bastante húmedo y frío.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de lluvia escasa, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.