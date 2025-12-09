El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la noche, mientras que el mediodía podría traer un leve aumento, alcanzando los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 89% a 100% en los momentos más húmedos del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 25 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que superen los 70 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas adversas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo inestables. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Oia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se haga presente, aunque en cantidades moderadas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.