El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará una atmósfera bastante húmeda, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la mañana. Esta situación podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al salir, sobre todo en áreas expuestas. Las rachas de viento disminuirán a lo largo del día, pero se mantendrán en torno a los 10-12 km/h en la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. A medida que avance la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco y potencialmente incómodo, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.