El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea más intensa en ciertos periodos, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 4 mm. Las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, durante la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 50% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 7 a 13 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye significativamente en la tarde y la noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero las lluvias continuarán siendo una constante. Las temperaturas descenderán a 12 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, O Porriño experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.