El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 6 mm en las horas más húmedas, especialmente entre las 05:00 y las 07:00, donde se prevé que la precipitación alcance los 3 mm.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde y llegando a los 12 grados en las últimas horas del día. Esto, combinado con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, creará una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad debido a la combinación de frío y humedad.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 36 y 66 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 11:00 y las 12:00, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la costa o en zonas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que permitirán que la luz solar se filtre en algunos momentos, aunque las condiciones generales seguirán siendo de nubosidad densa. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 45% en las primeras horas del día, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.