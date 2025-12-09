El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en los periodos más intensos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Por la tarde, se prevé que la temperatura baje a 12 grados, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará valores del 90% al 98% en las horas más húmedas.

La humedad será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 85% y el 99% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Los vientos, que soplarán del sur y sureste, alcanzarán velocidades de hasta 74 km/h en los momentos más intensos, lo que podría generar rachas fuertes y contribuir a una sensación de frío adicional.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan en intensidad. Hacia la noche, la probabilidad de precipitación seguirá presente, aunque las condiciones tienden a estabilizarse un poco, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 12 grados.

En resumen, hoy en Nigrán se anticipa un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se haga presente, aunque en cantidades moderadas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado con condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 7 y la 1 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más húmedas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.