El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 15 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se prevé que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, pero aún se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío.

A medida que avance la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero las lluvias deberían ir disminuyendo, aunque no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas en algunos sectores.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para la lluvia. La combinación de la lluvia, el viento y la baja temperatura puede hacer que la experiencia sea menos placentera, por lo que es aconsejable estar preparados para las condiciones cambiantes.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y viento moderado. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.