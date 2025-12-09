El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de 05:00 a 11:00, y alcanzando hasta 5 mm en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con mínimas alrededor de 11°C y máximas que no superarán los 15°C. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14°C, descendiendo ligeramente a 12°C en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más activas de la mañana. La velocidad del viento se mantendrá entre 24 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya, con velocidades que rondarán los 5 a 14 km/h en la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y 07:00, y un 50% entre las 07:00 y 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen brevemente la precipitación.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:01, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La noche se presentará con temperaturas que descenderán a 11°C, manteniendo la humedad alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado del sur, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.