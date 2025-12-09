El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, la temperatura rondará los 14 grados, mientras que en la tarde podría descender ligeramente a 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 10 km/h, lo que proporcionará un respiro ante las condiciones de lluvia. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en la mañana y un 45% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar intervalos nubosos, pero las lluvias continuarán siendo una constante. La noche traerá consigo un ambiente más fresco, con temperaturas que podrían descender a los 11 grados. La combinación de la humedad y el viento del sur mantendrá el ambiente inestable, por lo que se recomienda a los residentes de Mondariz estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante estas horas. La cantidad de precipitación esperada oscila entre 0.1 y 8 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.