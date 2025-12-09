El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas que se prolongarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada del día siguiente. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h por la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Moaña experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde y llegando a un mínimo de 12 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.