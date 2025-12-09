El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en el periodo de 05:00 a 11:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre los 9 y 29 km/h en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y 07:00, aumentando a un 50% entre las 07:00 y 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente en la tarde, con un 10% entre las 13:00 y 19:00, y un 60% en el periodo de 19:00 a 01:00 del día siguiente.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Meis que se preparen para condiciones de lluvia y viento, especialmente durante las horas de la mañana. Es aconsejable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, así como tener precaución al conducir debido a la posibilidad de carreteras mojadas y resbaladizas. La tarde podría ofrecer un ligero respiro en cuanto a la intensidad de la lluvia, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de frío.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.