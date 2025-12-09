El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. Este descenso, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 99% en las horas más críticas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 18 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% en las primeras horas y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es significativa, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Los residentes deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, que podrían incluir ráfagas de viento más intensas y lluvias más fuertes.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y la posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 6 mm, siendo más intensa en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.